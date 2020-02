Prima gli insulti, poi le scuse: il ripensamento degli haters una lezione per Gessica Notaro

Attualità

Rimini

| 07:59 - 13 Febbraio 2020

Il messaggio di scuse che Gessica Notaro ha pubblicato sui suoi social.

Prima lo aveva pubblicamente denunciato pubblicando sui social il suo messaggio carico di odio, solo perché Gessica Notaro durante una conferenza stampa fatta a Sanremo, al quale ha partecipato come contraltare la canzone di Antonio Maggio "La faccia e il cuore", ha criticato il cantante Junior Cally per l'uso della maschera e il ricorso a testi che incitano all'odio e alla violenza.



In meno di cinque ore la stessa Gessica ha condiviso il messaggio di scuse dello stesso ragazzino, per non stigmatizzarlo. Anche perché avendo pubblicato il messaggio con il nome per esteso, il mittente sarà diventato sicuramente destinatario a sua volta di messaggi critici per le espressioni diffamatorie usate nei confronti di Notaro.



«L’importante è saper riconoscere quando si sbaglia e imparare dai propri errori. Tanto onore a questo ragazzo, che ho scoperto avere 14 anni, il quale ha umilmente chiesto scusa. Scuse accettate. E ti auguro di fare tesoro di questa brutta esperienza affinché non si ripeta mai più. Buona Vita». Una lezione per tutti.