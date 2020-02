Torna la Ride for Bronz, la pedalata di beneficenza del team Bike Valconca con il Caveja bike club

Sport

I ciclisti della Ride 4 bronz dell'edizione 2019.

Torna la #Ride4Bronz, evento di beneficenza promosso dal Caveja Bike Cup e organizzato dal Team Bike Valconca in ricordo dell’amico Luca Bronzetti che nel 2019 ha visto ai nastri di partenza ben 415 atleti e ciclotursti.



La seconda edizione della manifestazione (ovviamente non competitiva) è in programma il 16 agosto 2020 a Mercatino Conca (Pu), a pochi passi dal confine con Emilia-Romagna e repubblica di San Marino. Per scelta dell’organizzazione non sarà parte di nessun calendario nè agonistico nè cicloturistico. I tre i tracciati a disposizione degli appassionati saranno arricchiti con delle novità. Così come sarà arricchito l’evento sulla base del grande successo ottenuto nel 2019 e che ha dato l’opportunità di raccogliere oltre 1500 euro destinati all’Istituto Oncologico di Meldola dove Luca era in cura.



Il gruppo di lavoro si è già messo in moto per un grande evento e potete seguire tutte le novità sui canali ufficiali Caveja Bike Cup –Team Bike Valconca o sull’evento ufficiale Facebook. Le iscrizioni con maglia ricordo dell’evento apriranno a breve.