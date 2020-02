Ecco cosa fare nel week-end: gli appuntamenti a Rimini e provincia dal 14 al 16 febbraio

Eventi

| 06:55 - 13 Febbraio 2020

Tutti gli eventi dal 14 al 16 febbraio.

E’ un week end molto particolare quello alle porte, sì perché è San Valentino: tanti gli appuntamenti dedicati agli innamorati, ma non solo! Perché a Rimini e provincia il divertimento è per tutti. Cene gourmet, teatro, la fiera della birra e tanto altro: se volete organizzarvi, ecco un vademecum degli eventi “top” per voi!



DEDICATO AGLI INNAMORATI



Archiviata con successo la due giorni di Sant’Apollonia, Bellaria Igea Marina si prepara a un altro grande weekend lungo l’Isola dei Platani e le vie limitrofe, con le celebrazioni del San Valentino in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio.

“L’amore è… Bellaria Igea Marina”, questo il titolo scelto per l’iniziativa, che sarà svelata proprio venerdì 14 e sarà suggestivo sfondo per piazza Matteotti e Isola dei Platani fino al 1^ marzo. Nel mese della dolcezza per eccellenza, “L’amore è… Bellaria Igea Marina” offrirà a tutti gli ospiti della città un vero e proprio giardino botanico dedicato all’amore. QUI tutte info.



Anche quest'anno i Musei Comunali di Rimini celebrano l'amore in occasione della festa dedicata al tema che per eccellenza ha ispirato e ispira gli artisti di tutti i tempi. Questo weekend torna l'iniziativa "San Valentino. Innamorati dell'arte": nel fine settimana da venerdì 14 febbraio a domenica 16 tutti coloro che si presenteranno in coppia potranno accedere al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo pagando un solo biglietto anziché due. QUI le info.



Una location romantica, con vista sul suggestivo skyline notturno della Riviera, le prelibatezze dello Chef Silver Succi, con le sue creazioni che richiamano all’amore, le attente coccole del proprio staff: sono questi gli ingredienti proposti dal Quartopiano Suite Restaurant per la cena di San Valentino.

La serata dedicata agli innamorati ha ispirato un menù passionale che sorprenderà il palato, la vista e l’olfatto. QUI tutte le info.



Venerdì 14 febbraio (ore 21.30) presso il Teatro CorTe di Coriano si festeggia San Valentino con Innocenti Evasioni in “Omaggio a Lucio Battisti”. In scena Leandro Ghetti (voce, chitarra acustica, pianoforte, organo hammond); Niccolò Chimenti (chitarra elettrica, chitarra acustica, tastiere, cori); Luca Silvestri (basso) e Eugenio Nardelli (batteria, cori). QUI tutte le info.



TEATRO



Arrivano a Cattolica i personaggi de “la Bella e la Bestia” ed annunciano una sfilata in costume che saprà conquistare grandi e piccini. L'appuntamento è per domenica 16 febbraio in via Mancini, nei pressi del Palazzo del Turismo. Saranno più di quindici attori, della “Compagnia Neverland”, a vestire i panni dei protagonisti della favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont. QUI tutte le info.



Da un testo scritto insieme a Jan Bernas, con lo spettacolo Esodo il celebre cantautore Simone Cristicchi racconta una complessa e mai abbastanza conosciuta vicenda del nostro Novecento, quale l’esodo istriano, fiumano e dalmata, in scena all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna sabato 15 febbraio (ore 21,15). QUI tutte le info.



E’ un polittico in sette quadri per Dante Alighieri l’ultima creazione di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, tra i fondatori del Teatro delle Albe di Ravenna, che venerdì 14 febbraio (ore 21) arrivano per la prima volta al Teatro Galli di Rimini con Fedeli d’amore, testo di Martinelli “attorno” alla figura di Dante e al nostro presente. QUI tutte le info.



FIERE E MANIFESTAZIONI



Dal 15 al 18 febbraio a Rimini c’è Beer Attraction, tantissimi gli eventi che si svolgono durante i 4 giorni di manifestazione: dai Campionati della Cucina Italiana al Pizza Experience, il nuovo format pensato per raccontare il cibo più amato al mondo in tutte le sue varianti; e ancora l'attesissimo Premio Birra dell'anno, molteplici corsi dedicati alle craft beer e il Mixology Lab, l'appuntamento dedicato agli amanti del bere di qualità. QUI tutte le news.



Sabato e domenica, all’RDS Stadium, la quarta edizione della Fiera del Disco propone la novità 2020: fiera del fumetto. Vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ nuovi, fumetti usati e da collezione con tantissimi espositori da tutta Italia. Un'occasione per scambiare, vendere e acquistare. Ospite della manifestazione Fabrice Quagliotti, tastierista del mitico gruppo "Rockets" che firmerà i vinili e compact disc della band. QUI tutte le info.



Sant’Apollonia e San Valentino a Bellaria Igea Marina, nelle giornate del 15 e 16 febbraio, è tempo di festeggiare. Per l'intero periodo, si ricorda infine che sarà possibile divertirsi al tradizionale Luna Park, sempre presente nelle varie edizioni della Fiera, allestito nel parcheggio di piazza del Popolo.



DISCOTECHE



Torna un grande classico al Jolly Disco Novafeltria, la serata dedicata al carnevale. Ma la grande novità che caratterizzerà il locale riminese, fin dal Carnival Party di sabato 15 febbraio, è il ritorno della pista unica di ballo. QUI tutte le info.



Venerdì 14 febbraio i dj del Paradiso di Gianni Fabbri si riuniscono nella nuova location del Top Fronte Mare di Viale Principe di Piemonte, a Rimini, e sarà una serata "a tutto cuore". Dopo l’ultimo grande successo del Capodanno di Piazza Cavour, ritornano i dee jay Gianni Morri, Max Padovani, Michelino e Paolino Zanetti con il violino di Mark Lanzetta in un altro mega party per ricordare il Patron Gianni Fabbri. QUI le info.



Sabato 15 febbraio è tempo di festeggiare al Byblos Riccione. La nota discoteca di Riccione riapre per la grande festa in maschera: Carnival Party con Deejay Resident e tutta l’animazione coinvolgente della discoteca.