Al Top Fronte Mare si fa festa, venerdì 14 sbarca la reunion dei Dj storici del Paradiso

Eventi

Rimini

| 20:11 - 12 Febbraio 2020

Gianni Fabbri.

Venerdì 14 febbraio i dj del Paradiso di Gianni Fabbri si riuniscono nella nuova location del Top Fronte Mare di Viale Principe di Piemonte, a Rimini, e sarà una serata "a tutto cuore". Dopo l’ultimo grande successo del Capodanno di Piazza Cavour, ritornano i dee jay Gianni Morri, Max Padovani, Michelino e Paolino Zanetti con il violino di Mark Lanzetta in un altro mega party per ricordare il Patron Gianni Fabbri e tutti coloro che hanno reso grande il locale del colle di Covignano. Il tutto grazie anche alla direzione Venzi, Fucili e della proprietà dei fratelli De Luca, maestri della ristorazione con il loro Zodiaco, e ora con il nuovo locale all’ex Mon’Amour di Miramare. Alle ore 21.00 cena spettacolo, alle 24.00 lo "start" con i dj. Durante la serata nel locale si terrà la, ormai consolidata, raccolta fondi per casa Sant’Anna di Rivazzurra, la comunità che raccoglie nuclei di famiglie con mamme figli in difficoltà.