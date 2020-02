Calcio: Franco Varrella confermato alla guida della nazionale di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 19:45 - 12 Febbraio 2020

Il ct della Nazionale di San Marino, Franco Varrella (foto FSGC).

Il Consiglio Federale della Federcalcio ha preso la sua decisione: Franco Varrella ed il suo staff tecnico continueranno a seguire da vicino la Nazionale almeno fino a dicembre 2020. Una scelta che oltre a prorogare l’impegno del tecnico romagnolo per tutto l’anno solare in corso - ivi compresa la seconda edizione della Nations League e le amichevoli ufficiali che ci porteranno all’impegno continentale -, di fatto ne aggancia la scadenza a quella del mandato del Consiglio Federale stesso. Nonché dello staff tecnico della Nazionale U21, così che il nuovo CF eletto (le cariche saranno rinnovate all’inizio del prossimo anno) possa decidere in piena autonomia la guida tecnica cui tendere per quel che concerne l’attività delle due principali formazioni rappresentanti la nostra Repubblica nel consesso europeo.