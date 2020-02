Nuova allerta di protezione civile per vento forte sull'entroterra di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:17 - 12 Febbraio 2020

Allerta di protezione civile per giovedì 13 febbraio 2020.

Nuova allerta della protezione civile per il vento sull'entroterra di Rimini. L'allerta scatta dalle 24 di giovedì 13 febbraio alle 24 di venerdì 14 febbraio: in particolare giovedì sera è attesa un'intensificazione dei venti di libeccio sull'appennino e nelle aree collinari. Sono previsti venti con raffiche tra i 60-70 km/h, con raffiche localmente di intensità superiore. E giovedì sera è atteso un veloce impulso instabile, come riporta Centro Meteo Emilia Romagna: sui rilievi piogge moderata, instabilità sporadica sulla pianura. Nelle prime ore di venerdì 14 febbraio sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale, sulla Romagna, a causa di una convergenza tra i venti di libeccio da Sud-Ovest e venti di Tramontana da Nord Ovest.