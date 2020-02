San Giovanni punta sull'e-bike per sviluppare il proprio prodotto turistico

Turismo

San Giovanni in Marignano

| 14:35 - 12 Febbraio 2020

E-Bike, sullo sfondo un panorama della Provincia di Rimini.

Lunedì 10 febbraio a San Giovanni in Marignano si è tenuto un incontro dedicato allo sviluppo di un prodotto turistico del comune riminese, in particolare attraverso la possibilità di dare vita a percorsi emozionali in e-bike grazie all'importante collaborazione di un operatore del settore. In particolare, nella prossima primavera, c'è l'idea di proporre tour organizzati e di predisporre il noleggio di bici elettriche, per esplorare il territorio in modo più semplice anche per chi non è particolarmente abile in sella a una bicicletta. I produttori del territorio invece svilupperanno un tour esperienzale che si dividerà tra natura, vino e storia del comune di San Giovanni in Marignano. Associazioni che si occupano di turismo, produttori, eventi, impianti sportivi, ricettivo e ristorazione, sono solo alcuni degli operatori che sono stati intercettati e possono essere inseriti nella proposta turistica marignanese.





Il commento dell'assessore al turismo Nicola Gabellini