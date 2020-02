Sgomberata l'ex colonia Reggiana: scoperto allaccio abusivo alla linea elettrica

Attualità

Riccione

| 14:09 - 12 Febbraio 2020

La ex colonia Reggiana di Riccione.

Oltre al blitz con i Carabinieri nelle colonie del Marano, questa mattina (mercoledì 12 febbraio) la polizia locale di Riccione ha provveduto allo sgombero e alla messa in sicurezza dello stabile dell’ex colonia Reggiana, solo nella seconda metà del 2019 tornata di proprietà del Comune.



Dallo stabile in zona Nord, in disuso e dichiarato inagibile, sono state allontanate quattro persone: tre uomini, un 60enne che risulta residente a Rimini, un 69enne originario del Napoletano, residente a Bologna, colpito da foglio di via, un cittadino italiano di origine marocchina di 38 anni coniugato con una donna residente nel Pesarese; infine una donna cittadina italiana di origini polacche di 37 anni.



I quattro, già diverse volte, sono stati invitati a lasciare la colonia Reggiana, dalla polizia locale riccionese che ha anche appurato come nello stabile fosse stata portata l’energia elettrica con un cavo di fortuna collegato ad un impianto esterno. Dopo lo sgombero, la Geat ha provveduto a murare le possibili vie d’accesso all’ex colonia.