Sorpreso con la cocaina in auto e in casa: un arresto per droga a Misano Adriatico

Cronaca

Misano Adriatico

| 13:45 - 12 Febbraio 2020

Bustina di cocaina (foto di repertorio).

Nella notte tra martedì e mercoledì (11-12 febbraio) i Carabinieri di Misano Adriatico hanno arrestato un 27enne albanese, domiciliato nel riminese e nullafacente, in relazione al possesso di una decina di grammi di cocaina e del materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo l'arresto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 27enne è stato rimesso in libertà. E' indagato con l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: durante un controllo stradale dei Carabinieri, è stato fermato mentre era alla guida della sua automobile. Il personale dell'Arma ha rinvenuto cinque grammi di cocaina, in parte suddivisi in dosi, all'interno della vettura; altri cinque grammi dello stupefacente nel suo domicilio, assieme al materiale per il confezionamento delle dosi.