Beach tennis, Andrea Angeli e Giammaria Greco trionfano nel Master finale

Sport

Rimini

| 12:37 - 12 Febbraio 2020

Andrea Angeli e Giammaria Greco.

Superlativi e stratosferici. Andrea Angeli e Giammaria Greco si aggiudicano a sorpresa ma con grande merito il master finale del 23° campionato di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba, disputato sabato scorso. Giunti al 6° posto nel raggruppamento B della fase a gironi, hanno superato nell’atto conclusivo del torneo tutte le formazioni decisamente più accreditate alla vigilia. Alla presenza di un folto pubblico, nella finalissima hanno battuto in un match molto combattuto, deciso solo al terzo set, il pluriscudettato Matteo Zannoni, in coppia in questo campionato con Luca Cimatti. Per Angeli è il secondo sigillo. Il primo risale all’anno 2013 allorchè vinse in coppia con Alessandro Forlani. Giammaria Greco iscrive invece per la prima volta il proprio nome nel prestigioso albo d’oro. Il master B, disputato martedì, è stato vinto da Stefano Bernardi e Pascal Campedelli, che ha sostituito nelle battute finali del campionato l’infortunato Marco Paci. Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.

Master A

Pre-turno ottavi di finale: Angeli-Greco b. Cressi-Venturi 6/2 6/4; Fabbri-Ceci b. Broccoli-Gessaroli 6/1 6/5; Zammarchi-Torroni b. Balacchi-Gambuti 6/4 6/2; Amadori-Lorenzi b. Filippini-Lazzarini n.d..

Quarti di finale: Angeli-Greco b. Urbini-Drudi 6/5 6/2; Ferri-Bugli b. Amadori-Lorenzi 6/5 6/5; Zannoni-Cimatti b. Zammarchi-Torroni 6/3 6/5; Bertozzi-Zoli b. Fabbri-Ceci 5/6 6/3 10/8.

Semfinali. Angeli-Greco b. Ferri-Bugli 6/5 4/6 10/6; Zannoni-Cimatti b. Bertozzi-Zoli 6/0 6/3.

Finale. Angeli-Greco b. Zannoni-Cimatti 6/5 5/6 10/7.



Master B Quarti di finale Bernardi-Campedelli b. Rinaldi-Alvisi (sostituito da Santolini) 6/3 6/4; Marone-Agostinelli b. Cimatti-Lombini 6/1 5/6 10/7; Brugnettini-Bubani b. Antonelli-Galli 6/1 6/4; Amati-Donini b. Filippi-Pari 6/4 4/6 10/3.

Semifinali Bernardi-Campedelli b. Marone-Agostinelli 6/1 6/5; Amati-Donini b. Brugnettini-Bubani 6/1 6/4.

Finale Bernardi-Campedelli b. Amati-Donini 6/1 6/3.



Ultimo atto del campionato sono ora le tradizionali premiazioni con cena e festa di gruppo in programma martedì prossimo presso il ristorantino del circolo tennis. Si riparte poi con la 24° edizione del campionato martedì 25 febbraio.