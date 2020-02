Karate: cinque podi per la scuola di Santarcangelo al Trofeo Emilia

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:26 - 12 Febbraio 2020

Gli atleti del Karate Santarcangelo protagonisti al Torneo Emilia.

Sabato 8 Febbraio si è svolta la decima edizione del Trofeo Emilia UISP settore KST(Karate Shotokan Tradizionale), che si è svolto a Formigine (MO) con la partecipazione di 18 associazioni provenienti da tutta la regione con oltre 330 atleti, dai bambini di 6 anni fino ai ragazzi di 35, da cintura bianca a nera.



Una manifestazione pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale.



Il Trofeo consisteva in prove di kumite(combattimento) con gli atleti opportunamente divisi per fasce di età e grado da cintura bianca a nera.



L’ A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo ha portato a casa cinque podi.



Primo classificato: Javuz Zengo.

Secondi classificati: Manila Baldini, Enrico Capanni.

Terzi classificati: Giacomo Casagrande, Vittoria Cartell