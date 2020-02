Lavorare all’estero: informazioni e consigli al Centro per l’impiego di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:24 - 12 Febbraio 2020

Martedì 18 febbraio alle 14.30 al Centro per l’impiego di Rimini, si terrà un incontro informativo e orientativo sul lavoro all’estero. Il consulente Eures Jean Christophe Pirini guiderà alla scoperta di Eures, il network europeo creato per una più facile mobilità in Europa. Verranno introdotti i progetti YFEJ, Re-activate ed European Solidarity Corps, che garantiscono ai partecipanti di muoversi con maggiore tranquillità grazie al finanziamento previsto per viaggio, alloggio, trasferimento, corsi di lingua, ecc. Saranno date anche informazioni sui diritti del cittadino europeo, nonché su sussidi, salute e libera circolazione in Europa, spaziando su indicazioni sulla redazione del curriculum in lingua, concorsi, volontariato e portali europei. La partecipazione all’incontro è gratuita, occorre però prenotarsi chiamando il Cpi di Rimini (tel. 0541.446231 – 446211).