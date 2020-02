Coriano, San Valentino a teatro con cena romantica e le note di Battisti

Eventi

Coriano

| 11:44 - 12 Febbraio 2020

"Innocenti evasioni" live.

Venerdì 14 febbraio (ore 21.30) presso il Teatro CorTe di Coriano si festeggia San Valentino con Innocenti Evasioni in “Omaggio a Lucio Battisti”. In scena Leandro Ghetti (voce, chitarra acustica, pianoforte, organo hammond); Niccolò Chimenti (chitarra elettrica, chitarra acustica, tastiere, cori); Luca Silvestri (basso) e Eugenio Nardelli (batteria, cori).



Omaggio a Lucio Battisti è un progetto che nasce a Firenze nell'estate del 2003 con un obiettivo ambizioso: portare sul palco i brani dell'indimenticabile Lucio Battisti seguendo nella maniera più fedele possibile ciò che il suo genio aveva creato. Il repertorio va dagli esordi al Cantagiro fino all'ultimo periodo del sodalizio Battisti - Mogol, al quale viene riservata una particolare attenzione. Lo spettacolo ricrea l'atmosfera coinvolgente e spensierata dei concerti del grande cantautore spaziando dalle indimenticabili ballate, al rock d'avanguardia, alle atmosfere disco di fine anni '70. La formazione, composta da musicisti professionisti che suonano insieme da quasi un decennio e che sono cresciuti ascoltando le canzoni del grande Lucio Battisti, include il cantante polistrumentista Leandro Ghetti che si alterna tra chitarra acustica, pianoforte e sintetizzatori e tre strumentisti (chitarra elettrica/pianoforte, basso e batteria) che lo supportano con ricercati cori polifonici. Lo show viene arricchito da aneddoti e curiosità sulla vita e le passioni di Lucio Battisti.

Prima del concerto, dalle ore 20,30, In occasione della serata di San Valentino, la Platea si trasformerà in ClubTeatro seduti al tavolo in platea, al lume di candela si potrà gustare una cena completa a Km0 organizzata da la cantinetta della corte, il modo più esclusivo di festeggiare la romantica serata degli innamorati.