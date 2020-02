Attualità

Rimini

| 11:08 - 12 Febbraio 2020

Mirco Galeazzi Presidente CNA.

Da una parte c’è giustamente un grande sforzo di sensibilizzazione sui temi ambientali che riguarda il pianeta, il nostro Paese, i nostri Comuni, noi tutti. Dall’altra c’è l’amarezza della realtà quotidiana fatta di inefficienza e burocrazia che vanifica ogni buon proposito.Siamo impegnati da tempo con le nostre imprese associate su questi temi: le seguiamo sugli obblighi di legge in materia ambientale e le accompagniamo nel recepire tutte le novità normative che le riguardano, cercando di proseguire il percorso utile a rendere più accettabile e sostenibile la differenziazione dei rifiuti industriali.Poi ci si scontra con l’inefficienza e il disinteresse di Hera nei confronti delle piccole imprese e dei loro diritti. È passato quasi un anno da quando diverse imprese artigiane, per nostro tramite, hanno chiesto il riconoscimento di agevolazioni previste dalla normativa nazionale e la risposta, negativa, arriva solo ora, vanificando anche la possibilità di sfruttare la riduzione percentuale per tutti i mesi di tempo che gli uffici di Hera si sono presi per rispondere alle istanze.Sportelli, numero verde e contatti con i responsabili non sono serviti a nulla in questi mesi, nel frattempo però arrivano i solleciti di pagamento di somme che non sono dovute proprio in ragione delle riduzioni previste dai regolamenti comunali per chi produce rifiuti speciali.Non è accettabile, Hera deve farsi carico di rispondere in tempi accettabili e mettere le imprese nelle condizioni di contenere i costi quando ne hanno diritto e dovrebbe anche far tesoro del lavoro che organizzazioni come CNA svolgono nell’interesse delle imprese perché è utile a migliorare il loro servizio. Prendiamo atto che non c’è la volontà di migliorarsi.Chiederemo ai Sindaci dei comuni in cui è in vigore la Tariffa Puntuale (Cattolica, Coriano, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano) di farsi interpreti di queste carenze, al fine di superarle anche attraverso una messa in mora di Hera per i danni cagionati alle imprese dei loro territori.