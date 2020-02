Prevenzione e lotta alla criminalità organizzata in provincia di Rimini, convegno della prefettura

Attualità

Rimini

| 07:32 - 12 Febbraio 2020

Panorama su Rimini.

"La criminalità organizzata come agente di trasformazione sociale. Attività di prevenzione e contrasto nella provincia di Rimini ”: questo il tema del convegno organizzato dalla Prefettura che si svolgerà il prossimo 14 febbraio alle ore 10 presso l’aula magna del Campus di Rimini, in via Angherà. Romagna ha un tessuto economico articolato e vivace, e proprio questa caratteristica favorisce lo sviluppo della criminalità, che col passare degli anni è diventata sempre più radicata impegnando frequentemente forze dell’ordine e istituzioni nell’attività di contrasto e di prevenzione. Al convegno parteciperanno come relatori il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra, che parlerà della pervasità della criminalità organizzata nelle regioni del nord Italia, il procuratore della direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bologna Giuseppe Amato, che illustrerà i caratteri distintivi della criminalità organizzata in Emilia-Romagna, la direttrice del master in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati Pio La Torre” di Bologna Stefania Pellegrini che si soffermerà sul carattere economico della criminalità organizzata. Farà da moderato al convegno il direttore di Libera Radio Federico Lacche, mentre il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini Elisabetta Melotti farà il punto sulla criminalità nella provincia di Rimini; il prefetto di Rimini Alessandra Camporota parlerà della prevenzione della criminalità organizzata mediante l’attività del prefetto, con uno sguardo sul territorio riminese, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini Antonio Garaglio si soffermerà sulle operazioni di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata nella provincia di Rimini.