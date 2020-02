Sport

Rimini

| 21:09 - 11 Febbraio 2020

Il difensore Mario Finizio.





Squalificato per due turni il giocatore del Rimini Mario Finizio espulso a Gubbio per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Stop per due turni anche al tecnico del club umbro Vincenzo Torrente per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (r.A.A.).

L’arbitro di Rimini-Modena di sabato alle ore 15 è Mario Cascone di Nocera Inferiore (Melchiorre-Bahri)