Rally, Paolo Diana e Peletto Racing Team insieme nella stagione 2020

| 19:45 - 11 Febbraio 2020

Il pilota Paolo Diana entra a far parte della scuderia Peletto Racing Team.



Il 2020 sarà una stagione veramente scintillante per Paolo Diana. Il suo mitico 131 avrà una splendida livrea rosso e giallo fluo: i colori del Peletto Racing Team. Il pilota romagnolo, della Scuderia Malatesta, entra dunque in una grande squadra, una realtà di riferimento a livello italiano ed internazionale.

“Sono veramente felice di rappresentare il Peletto Racing Team – commenta Paolo Diana – ringrazio il patron Stefano Peletto per avermi offerto questa grande opportunità di crescita. Per me è motivo di grande orgoglio essere in squadra assieme a Paolo Andreucci, 11 volte campione italiano rally. Ho sempre nutrito una grande stima nei suoi confronti e mi sento veramente onorato di correre con i suoi stessi colori. Il 2020 è una stagione importantissima per me e cercherò di regalare grandi emozioni ai miei tifosi ed ai fans della Peletto Racing Team. Ho in programma un ricco calendario di appuntamenti italiani ed internazionali, la realizzazione del nuovo prototipo ed una serie di video per fare divertire i miei tifosi. ”

Felice dell’accordo anche il patron Stefano Peletto. “Stiamo lavorando per una stagione davvero importante. Il primo nome che ufficializziamo per il 2020 è quello di Paolo Diana, che correrà con i colori rosso giallo fluo della Peletto Racing Team, sponsorizzato dalla Peletto srl che rappresento e da Adeos Group, dell’amico imprenditore Armando Bosso. Automotoracing è stata l’occasione per parlare ed abbiamo subito raggiunto la giusta intesa. Sono davvero contento di questo nuovo ingresso nel nostro team, Paolo Diana con la sua guida spettacolare scalderà i cuori dei nostri fans. Nelle prossime settimane ufficializzeremo altre importanti novità per la stagione”.