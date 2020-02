Jolly Disco Novafeltria, torna la festa in maschera per Carnevale

Eventi

Novafeltria

| 14:27 - 12 Febbraio 2020

Torna la festa di carnevale al Jolly Disco Novafeltria.

Torna un grande classico al Jolly Disco Novafeltria, la serata dedicata al carnevale. Ma la grande novità che caratterizzerà il locale riminese, fin dal Carnival Party di sabato 15 febbraio, è il ritorno della pista unica di ballo."E' una tradizione del Jolly - spiega il gestore Francesco Pula - un'unica pista, ma doppio divertimento, perché in quello che era la seconda pista, il privé, allestiremo un angolo del locale a salottino privato, una piccola novità che offre una possibilità ulteriore a chiunque voglia festeggiare qui con noi". Si tratta quindi di uno spazio che potrà essere utilizzato per festeggiare ricorrenze importanti come compleanni, lauree e feste di ogni tipo e che sarà servito da un barista in un apposito angolo bar privato. Tornando al Carnival Party di sabato 15 febbraio, il Jolly Disco riabbraccerà il talentuoso dj Teo Mandrelli, che si esibirà al centro della pista nella nuova consolle. Assieme a lui i dj resident Davide Casini e Matteo Ugolini. Come sempre, in occasione della serata di Carnevale, saranno premiati il gruppo mascherato più numeroso e la maschera più bella.