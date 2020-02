Rimini: carnevale alla Grotta Rossa. Carri allegorici, maschere e animazione

Eventi

Rimini

| 15:14 - 11 Febbraio 2020

Una domenica in allegria per tutti con sfilata di maschere e carri allegorici, lancio di dolciumi e animazione per i bambini. La festa inizia alle ore 14, nel piazzale della Chiesa, con un’esibizione di canto della scuola d’infanzia 'La Resurrezione', seguito dalla sfilata di maschere e carri allegorici con lancio di dolciumi e coriandoli. Tutti i bimbi mascherati possono salire su un trenino a disposizione. L’animazione dei Matador e la Dj di Stella accompagnano la sfilata, che si concluderà verso le 16.30 sul piazzale della Chiesa con la cerimonia di presentazione e la consegna di attestati a tutti i gruppi mascherati. La festa prosegue nel salone della parrocchia con lo spettacolo del Clown Bretella, ore 17. Segue, alle 17.30, l’estrazione dei premi della lotteria. Il ricavato andrà alla Parrocchia al sostegno delle famiglie in difficoltà. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata a domenica 23 febbraio.