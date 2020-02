Teatro Galli: "Se non posso ballare", spettacolo teatrale di Lella Costa

Eventi

Rimini

| 15:03 - 11 Febbraio 2020

Lella Costa.

Martedì 18 febbraio va in scena al Teatro Galli in piazza Cavour di Rimini, lo spettacolo teatrale interpretato da Lella Costa, tratto da ' Il catalogo delle donne valorose' di Serena Dandini e la regia di Serena Sinigaglia. Unite da un percorso comune di militanza per l’affermazione del punto di vista femminile, Serena Dandini e Lella Costa si ritrovano a convergere all’interno di un progetto teatrale: alcune delle Valorose ritratte da Serena nel suo libro saranno rigenerate con nuova linfa nella riscrittura scenica e nell’interpretazione di Lella Costa, in un gioco di rimandi, anche scenografici, tra le trame che hanno distinto le loro vite. Inizio spettacolo ore 21, ingresso a pagamento.