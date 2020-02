Verifiche sismiche nelle scuole di Cattolica finanziate dallo Stato per 24.000 euro

Attualità

Cattolica

| 13:15 - 11 Febbraio 2020

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Il Comune di Cattolica, come pubblicato nel Decreto direttoriale n. 2 del 2020 del Miur, è risultato aggiudicatario di fondi finalizzati a studi specifici su solai e controsoffitti delle strutture scolastiche.



Nel mese di novembre l'amministrazione comunale aderì, infatti, ad un bando del Ministero candidando tutti i plessi scolastici ed è rientrata nella graduatoria resa nota nei giorni scorsi. Gli uffici di Palazzo Mancini avranno a disposizione 24 mila euro per verifiche alle scuole primarie “Repubblica” di via Della Resistenza e “Carpignola” di via Primule, alla secondaria di primo grado “Emilio Filippini” di via Del Partigiano ed alla scuola per l'infanzia “Centro” di via Corridoni.



Queste indagini si aggiungono alle recenti verifiche sismiche e statiche, di carattere prettamente strutturale che hanno interessato travi e pilastri. Adesso solai e controsoffitti saranno oggetto di analisi che, mediante prove tecniche e l’impiego di strumentazione specifica, consentiranno di osservare le caratteristiche e lo “stato di salute” degli stessi e la tenuta degli intonaci, prevenendo fenomeni di cosiddetto “sfondellamento” (distacco di di elementi di laterizio all'intradosso dei solai), rilevando eventuali criticità e consentendo, se necessario, lo studio di eventuali successivi interventi mirati.



“La nostra amministrazione – commenta il Sindaco Mariano Gennari – ha una attenzione ed sensibilità massima verso l’edilizia scolastica. Per questo accogliamo con soddisfazione questo stanziamento di fondi da parte del Miur che ci consentirà di conoscere e monitorare la situazione degli edifici. Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali che, anche in questo caso, si sono occupati di produrre tutta la documentazione necessaria al reperimento di queste somme”.