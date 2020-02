Lavori sulle linee di Riccione, viale G.Cesare senza luce nella giornata del 18 febbraio

| 12:59 - 11 Febbraio 2020

Enel Distribuzione Spa comunica che martedì 18 febbraio dalle 8.30 alle 15.30 ci sarà un’interruzione di energia elettrica in viale Giulio Cesare a Riccione, a causa di lavori sugli impianti al fine di migliorare il servizio. Durante i lavori di martedì 18 febbraio 2020, Enel Distribuzione Spa precisa che la corrente potrebbe essere momentaneamente riallacciata per prove tecniche. Ai cittadini si raccomanda però di non fare imprudenze, come prendere l’ascensore durante le ore di manutenzione sugli impianti elettrici anche in presenza di momentanea corrente, onde evitare di rimanere bloccati. Per ulteriori informazioni il numero verde è 803500.