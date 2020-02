San Valentino trasgressivo nell'entroterra di Rimini, serata hot per coppie

Attualità

L'interno della villa a Saludecio.

Tutto pronto per l'’evento di San Valentino in programma alla Villa Il Tempio di Saludecio, il club privato situato nelle verdi colline della Valconca, considerato un punto di riferimento da chi è in cerca di esperienze bollenti. Una serata, quella in programma il 14 febbraio prossimo, severamente vietata ai single: l’ingresso, infatti, sarà riservato esclusivamente alle coppie, alle quali è stata dedicata un’esclusiva cena a lume di candela. Immersi in un’atmosfera magica e suggestiva, tra luci soffuse e musica di sottofondo, le coppie potranno degustare del buon vino e un ricco menù ‘afrodisiaco’ a base di gamberetti, salmone e fragole e tanto altro ancora. Una volta terminata la cena, spazio ai giochi a tema San Valentino, che metteranno un pizzico di pepe sulla serata, coinvolgendo le coppie presenti con l’obiettivo di facilitare la socializzazione e far nascere nuove amicizie. Tutti e quattro i piani della villa saranno accessibili per consentire agli ospiti di celebrare nel modo migliore il giorno degli innamorati. Il ‘Tempio’ ad ogni modo spalancherà le sue porte già a partire dal pomeriggio. Villa ‘Il Tempio’ è un’Associazione No Profit affiliata al circuito Federitalia L’ingresso nella struttura e le attività sono riservate ai soci.