Lavori in corso alla scuola primaria di Ospedaletto, investimento di 113mila euro

| 11:17 - 11 Febbraio 2020

Lavori in corso alla palestra della scuola di Ospedaletto.

Il 10 febbraio hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione della scuola primaria di Ospedaletto, in particolare verrà sostituito il telo della copertura della tensostruttura che ospita la palestra della scuola. La copertura realizzata nel 2003 verrà quindi installata con una di nuova generazione.



I lavori si completeranno in circa 20 giorni per un investimento di 113’000,00 euro e comprenderanno anche la sistemazione dei camminamenti esterni e delle facciate del corpo spogliatoi.





Il periodo di intervento è stato concordato con la Direzione Didattica al fine di minimizzare il disagio dovuto al fermo delle attività della palestra.





Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): “Un lavoro molto importante che renderà la struttura più fruibile e confortevole, un luogo frequentato non solo dagli studenti al mattino ma anche da molte realtà sportive del territorio.”