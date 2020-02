Basket giovanile, Bellaria: un'altra doppietta per Under 18 e Under 15

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:18 - 11 Febbraio 2020

La squadra Under 18 del Bellaria Basket.

Altra doppietta per le due squadre giovanili del Bellaria Basket entrambe con uno score di otto vittorie e quattro sconfitte



Under 18

Gaetano Scirea – Bellaria Basket 33-67

Come da pronostico il Bellaria Basket ha vinto il match in trasferta contro il Gaetano Scirea per 33-67 inanellando la ottava vittoria che vale il quarto posto in solitudine. Come si evince dai parziali, una partita senza storia con l’ultimo quarto dominato dal Bellaria (6-22). Un’altra buona prova per la squadra di Ricciotti che ha mostrato fluidità di gioco in fase offensiva dove ha trovato soluzioni assai efficaci. In nove sono andati e referto con Maggioli a fare la parte del leone ben supportato da Donati. Prossimo match venerdì 14 (ore 18,15) in casa contro lo Junior Basket Ravenna.

GAETANO SCIREA: Onofri 4, Matteucci 2, Vaduva 10, Cristarelli, Brocchi, Lolli 4, Batani, Foschi 9, Giugliani, Ercolani 4, Valentini, Rossi. All. Bilardo

BELLARIA BASKET: Maggioli 19, Donati 10, Gorini 9, Boni 4, Canducci 2, Zonzibi 4, Souhi 5, Candelieri 4, Re 8, Zamagna. All. Ricciotti

ARBITRO: Paolillo

PARZIALI: 11-16, 8-16, 8-13, 6-22.



UNDER 15

Bellaria Basket – Morciano Eagles 56-20

Netta affermazione della squadra Under 15 del Bellaria che fa un solo boccone del Morciano che in nessuno dei quattro parziali riesce ad andare in doppia cifra. Fin da subito i ragazzi di Ricciotti, scesi tutti in campo, hanno scavato un solco importante che via via si è allargato. Ora il Bellaria è al quarto posto alla pari con Cesena Basket 2005 (8 vittorie e 4 sconfitte) che affronterà sabato 1 in trasferta (ore 17,30).

BELLARIA BASKET: Bussi 12, Bisacchi, Raschi 4, Ricciotti 14, Parini, D’Alessandro, Spazzoli, Semprini 4, Polanco 11, Lumini 8, Maestrello 3. All. Ricciotti

MORCIANO EAGLES: Arduini, Leardini 2, Lisi, Sabbatini, Marzi 2, Drudi, Dall’Acqua, Ruggeri 3, Bordoni 13. All. Battistoni.

ARBITRO: Giannini – Sgallini

PARZIALI: 14-6, 14-3, 15-5, 13-6