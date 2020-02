Cronaca

Rimini

| 08:03 - 11 Febbraio 2020

Notte di superlavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Rimini. Sono stati 25 gli interventi per il forte vento che ha interessato il territorio della provincia. Cinque squadre di pompieri, con oltre 20 uomini, hanno lavorato nella notte con autoscale e motoseghe per eliminare eventuali pericoli per alberi e rami pericolanti e per liberare le strade. Sono tante le chiamate arrivate e che stanno arrivando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco.