Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Allievi a segno in trasferta (0-2). Goleada Giovanissimi (6-2)

Sport

Gabicce Mare

| 17:31 - 10 Febbraio 2020

La squadra Allievi festeggia nello spogliatoio.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Urbania 2-3

Sconfitta casalinga per la squadra Juniores contro l'Urbania (2-3). Nel primo tempo dopo due pericoli per i padroni di casa (Carburi e Ferretti anticipati nel momento clou), l'Urbania al 16' passa in vantaggio grazie ad una rovesciata di uno degli attaccanti che sorprende la difesa. La partita è viva, entrambe le squadre sfiorano la marcatura che arriva a fil di sirena per l'Urbania con un tiro cross che si infila sotto la traversa (2-0).

In avvio di ripresa tris ospite con un rasoterra dal limite imprendibile per il portiere. Il Gabicce Gradara non si abbatte e al 21' accorcia le distanze con un perfetta punizione di Magi. Al 27' Silvagni realizza il 3-2 in mischia. Al 31', la squadra di Bartolini resta in dieci per l'espulsione di Carburi e non riesce ad acciuffare il pareggio Prossimo turno sabato 15 febbraio: trasferta a Fossombrone alle ore 15.

GABICCE GRADARA: Gabellini Luca, Granci, Fulvi, Uguccioni, Silvagni, Misac, De Mattei (5' st. Kopliku), Pizzagalli (5' st Della Chiara), Carburi, Ferretti, Magi. A disp. Gabellini Marco, Magi, Cecchini, Baldini. All. Bartolini.



ALLIEVI

Della Rovere – Gabicce Gradara 0-2

Prima vittoria della seconda fase interprovinciale per la squadra di Magi (foto), tanto più preziosa in quanto ottenuta in trasferta per 0-2 contro il Della Rovere, squadra più in alto in classifica. Un successo arrivato dopo una bella prestazione. Nel primo tempo la squadra ospite ha segnato due reti con Magi Andrea e creato più di una occasione da gol mentre nella ripresa, a causa dell'espulsione di Ferraro avvenuta a fine primo tempo, ha stretto i denti e lottato strenuamente difendendo il doppio vantaggio difendendo con ordine.

Al 2' Gaddoni colpisce la traversa anticipando il difensore sul primo palo su palla messa da Cecchini, devastante sulla fascia destra. Al 7' un altro traversone insidioso di Cecchini non trova la deviazione vincente di Gaddoni e Della Costanza. Al 12' il vantaggio di Magi Andrea con una girata di destro su angolo di Magi Alberto. Al 26' un tiro forte di Cecchini in area batte contro l'interno della traversa e rimbalza in campo. Al 33' il raddoppio di Magi Andrea su rigore per fallo del portiere su Cecchini. Evanescente l'attacco del Della Rovere.

Nella ripresa al 2' il Della Rovere colpisce la traversa a portiere battuto e al 26' la difesa del Gabicce Gradara con Magi Andrea, ancora lui, respinge la palla sulla linea di porta. Di rimessa il Gabicce Gradara ha l'opportunità di colpire ma non riesce a sfruttarla. A tempo scaduto Ubalducci conclude debolmente dopo un intervento difettoso del portiere e la difesa allontana la minaccia. Prossimo impegno domenica 16 in trasferta contro il Valfoglia.

GABICCE GRADARA: Francolini, Caico, Magi Alberto, Magi Andrea, Gabellini, Shehu, Della Costanza, Simoncelli Elia, Cecchini, Ferraro, Gaddoni. Nella ripresa sono subentrati: Trufelli, Giannone, Del Bianco, Ubalducci. A disp. Simoncelli Riccardo. All. Magi.



GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Usav Pesaro 6-2

Sonora vittoria della squadra Giovanissimi, che si schiera con giocatori di un anno più giovani, a spese dell'Usav Pesaro (6-2). La squadra di Campanelli ha sempre comandato il gioco e creato molte azioni pericolose e solo grazie all'ottimo portiere ospite il risultato finale non è stato più pesante.

Nel primo tempo si vede solo la squadra locale in campo che al 2' e 7' si fa pericolosa con Gaggi e Gambini ma il portiere Solida para. All' 11' nuovamente Gaggi a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare. Poco dopo, Gambini si invola sulla fascia, mette in mezzo un buona palla per Petese che tira all'incrocio di prima intenzione ma Solida si supera e mette in angolo. Al 18' e 20' Gambini e Bacchini provano con un tiro da fuori ma Solida blocca.Solida sembra insuperabile ma deve capitolare al 22' su un calcio di rigore battuto da Gaggi (atterramento in area di Semprini).

Al 25' il Gabicce Gradara realizza il 2-0. Ottima azione sulla fascia sinistra di Morini che dal fondo crossa in area dove capitan Semprini di testa non sbaglia. Poco dopo ecco il 3-0 firmato da Petese che sfrutta una indecisione della difesa. Al 28' bomber Gambini sbaglia una facile occasione: solo davanti a Solida tira debolmente. L'attaccante due minuti dopo, imbeccato in area da Semprini, calcia nell'angolino basso dove Solida non può arrivare (4-0).

Nella ripresa l'Usav prova a reagire e al 43' dopo una mischia in area Forlani accorcia le distanze (4-1). La squadra locale non si lascia intimorire e dopo due minuti Petese trova libero Gambini che non fallisce l'appuntamento con il gol (5-1). Al 52' azione insistita sulla fascia di Fuzzi che dribbla un paio di avversari ma il tiro viene bloccato da Solida. Al 64' Semprini calcia in porta ma il palo gli nega il gol. L'Usav al 32' realizza il gol con un tiro da fuori area di Bertuccioli (5 a 2). Prima del fischio finale Sarli parte in contropiede su imbeccata di Esposito realizza la rete del 6-2 finale. Nel prossimo turno sabato 22 febbraio alle ore 18,30 sfida contro il Borghetto.

GABICCE GRADARA: Nobile (11' st. Nobile), Bacchini ( 19' st. Franca) , Fuzzi, Moutatahhir (11' st. Andreani) Morini, Della Chiara, Gambini, Semprini, Petese (25' st. Esposito) Gaggi (11' st. Roberti), Gambini (19' st. Bergamini ), Mancini(19' st. Sarli). All. Campanelli.