Novafeltria: si è spento il Prof. Gianfranco Borghesi, ex sindaco e docente di lettere In prima linea per il passaggio dei 7 comuni della valle in Romagna e per l’ospedale

Attualità Novafeltria | 21:46 - 10 Febbraio 2020 Il Prof. Borghesi fu sindaco di Novafeltria dall' 1985 al 1987. Si è spento a Novafeltria il Professor Gianfranco Borghesi, dopo aver combattuto con una lunga malattia. Borghesi fu sindaco della città dal 07.08.1985 al 23.05.1987. Fu docente di lettere all’istituto Luigi Einaudi. Molto conosciuto in Valmarecchia anche perché sostenitore del passaggio dei sette comuni della valle dalle Marche all’Emilia Romagna. Fu Presidente del comitato civico "Giù le mani dall'ospedale di Novafeltria" e segretario regionale del PD nelle Marche. Nella sua carriera fu anche Presidente della Montefeltro Servizi. Borghesi aveva 73 anni, nato il 29 aprile 1946. Era sposato con Pola e aveva tre figli Ottavia, Giulio e Tommaso. Molti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello dei circoli PD dell Alta Valmarecchia e il ricordo commosso di Emma Petitti: "Se n'è andato un caro amico e compagno storico di Novafeltria. Una notizia che apprendo con grande dolore. Un abbraccio forte ad Ottavia e a tutta la famiglia. Lo porteremo sempre nel cuore". In funerali si svolgeranno presso la Chiesa di Novafeltria mercoledì alle 15 (rosario martedì sera alle 20.30).