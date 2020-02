Segnaletica orizzontale, partono gli interventi a Misano per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti

Attualità

Misano Adriatico

| 13:52 - 10 Febbraio 2020

Alcuni interventi sulla segnaletica orizzontale a Misano.

Il Comune di Misano Adriatico ha avviato un intervento sulla segnaletica orizzontale del territorio.



I lavori, con una spesa di 20mila euro si concentrano, oltre che sul ripristino, in modo particolare sull’allineamento delle informazioni utili ai guidatori, ai ciclisti e ai pedoni, sulla corretta lettura degli attraversamenti e utilizzo delle piste ciclabili.



Per le strisce pedonali, oltre a caratterizzarle con un colore rosso, sono adottate vernici fluorescenti e antiscivolo, mentre per le ciclabili sono rese più omogenee le indicazioni sugli spazi riservati a pedoni.



“La segnaletica – commenta l’assessore alla viabilità Filippo Valentini – va concepita nell’ambito di un progetto globale e con interventi coerenti. Ciò offre sia un’indicazione puntuale agli utilizzatori, ma anche un fondamentale contributo in termini di prevenzione e sicurezza anche per i più giovani e le strade prossime alle scuole”.