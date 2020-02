Adunata nazionale degli alpini, scelti il manifesto e la medaglia dell'edizione Rimini-San Marino

Attualità

Rimini

| 13:06 - 10 Febbraio 2020

La medaglia scelta per il raduno nazionale degli Alpini 2020 a Rimini.

Sono Michela Di Paolo di Alanno (Pescara) e Tommaso Tomelin di Pergine Valsugana (Trento) i vincitori del concorso “Manifesto e Medaglia” della 93ª Adunata nazionale che si terrà a Rimini dal 7 al 10 maggio 2020. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione ha scelto tra i bozzetti inviati alla Sede dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano.



Il filo conduttore del progetto grafico di Michela Di Paolo è il Tricolore “inteso come un abbraccio che collega tutti gli elementi presenti nell’elaborato e simbolicamente vuole indicare l’unione, la lealtà, la fedeltà, il senso di appartenenza e del dovere e il rispetto degli alpini verso l’Italia e la loro vicinanza alle persone”.



La parte grafica si combina con i disegni eseguiti a mano libera a matita e colorati con pastelli, che ritraggono l’Arco di Augusto, il famoso ponte di Augusto e Tiberio e, nella parte alta, la Repubblica di San Marino con il castello e la Rocca Guaita sul Monte Titano.



La medaglia commemorativa di Tommaso Tomelin evidenzia l’Arco di Augusto – antica porta d’ingresso della città, emblema di Rimini – e il cappello con la penna, simbolo per eccellenza degli alpini. Sul retro i loghi del Comune di Rimini e dell’Ana e le date dell’Adunata. Come sfondo il mare che bagna una delle spiagge più belle e rinomate d'Italia.



La medaglia sarà disponibile nelle giornate dell’Adunata (7-8-9-10 maggio 2020).