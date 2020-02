Reggini entra nel club giallo-rosso: la concessionaria sanmarinese sponsor del Cattolica calcio

Attualità

Cattolica

| 12:13 - 10 Febbraio 2020

Il Cattolica calcio SM con Maria e Piero Reggini e il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Da tempo al fianco dello sport e a sostegno delle realtà locali, Raggini prosegue anche per il 2020 il suo impegno siglando l’accordo come automotive sponsor del Cattolica Calcio SM che milita nel campionato lega nazionale dilettanti italiana in serie D.



La squadra, nata dalla fusione della storica formazione del San Marino Calcio con i colori sociali del Cattolica Calcio, da questa stagione ha trovato "casa" presso lo stadio comunale "Giorgio Calbi". La nuova società può contare sul tifo del sindaco di Cattolica Mariano Gennari, uno dei primi fan della squadra.



La partnership con la squadra di mister Emmanuel Cascione, ex calciatore che ha giocato nelle massime serie, rafforza il sodalizio con un altro partner storico di Reggini, il Comune di Cattolica, col quale è in essere una collaborazione di lunga data. Una squadra giovane con un’ossatura di esperienza, il Cattolica Calcio SM, che fin dalle prime partite ha dimostrato sul campo amore e attaccamento per la maglia giallo/rossa stimolando la passione e l’entusiasmo dei tifosi, sia sammarinesi che cattolichini.



«Favorire la pratica sportiva e sostenere il tessuto delle giovani realtà locali è un dovere oltreché un privilegio per le aziende che investono sulla qualità di vita nel proprio territorio. - dichiara la famiglia Reggini – È per questo che abbiamo prontamente accolto la proposta del Comune di Cattolica di scendere in campo, in una logica di partnership sociale, a sostegno della formazione giallo-rossa dal duplice cuore: sammarinese e cattolichino».



«Siamo entusiasti e felici di questa nuova partnership che, oltre ad unire una realtà imprenditoriale ad una sportiva, unisce un territorio. – aggiunge il sindaco Gennari - Continuiamo a stingerci attorno alla squadra, da oggi anche col supporto di Reggini, per dare il nostro aiuto concreto. Insieme ai tifosi, che incitano i ragazzi dalla tribuna, vogliamo essere il dodicesimo uomo in campo a sostegno del Cattolica SM».



Con il nuovo anno, prosegue dunque una stagione calcistica che, per il grande team formato da Cattolica calcio Sm, Comune di Cattolica e la concessionaria Reggini, si auspica piena di soddisfazioni e grandi risultati.