Le Scuole calcio della Juventus tornano al Garden di Rimini con l’head coach Rudy Londi

| 10:50 - 10 Febbraio 2020

Rudy Londi al Garden sporting center di Rimini.



Martedì 11 febbraio la visita del responsabile della scuole calcio bianconere: prima parte in campo poi riunione con i tecnici. Dopo le tre visite nella prima parte di stagione, primo appuntamento del 2020 per la Juventus che torna al Garden sporting center di Rimini martedì 11 febbraio nell’ambito della collaborazione tra la società campione d’Italia e la Polisportiva di via Euterpe.



La visita comincerà alle 15 con l’head coach delle scuole juventine Rudy Londi che scenderà in campo prima con gli Esordienti 2007 poi con i Pulcini 2009 per un intervento tecnico/didattico. A seguire, come di consueto, Londi incontrerà gli allenatori del Garden per un aggiornamento tecnico sulle metodologie di allenamento.