Misano, pistola alla mano minaccia la cassiera, rapina notturna al bar

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:46 - 10 Febbraio 2020

Pistola alla mano e volto coperto con un casco rapina il Bar Post di Misano Adriatico in zona Belvedere. Verso le 2.15 della notte tra domenica e lunedì il malvivente, completamente vestito di nero, è entrato, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare i 2000 euro che si trovavano in cassa. Ha inoltre portato via anche stecche di sigarette e gratta e vinci prima di scappare a bordo di uno scooter. Sul posto i Carabinieri di Riccione per le indagini. I militari sono sulle tracce del rapinatore anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.