Il brodetto fanese sale in collina fino a San Sisto di Piandimeleto

Carpegna

| 09:29 - 10 Febbraio 2020

Una parte dei partecipanti alla cena del brodetto, foto Amato Ballante.

Di Amato Ballante



Venerdì sera 7 febbraio, i pochi abitanti di San Sisto, hanno vissuto una serata speciale. Infatti, al ristorante Da Emilio, circa un centinaio di persone, si sono mangiate una sessantina di chili di pesce, magistralmente cotto a "brodetto fanese" !

Risiero Severi, dell'Associazione Mostra Micologica di San Sisto, la Presidente e tutto il Consiglio, hanno voluto fare una grande cena nell'unico ristorante del paese, per ritrovarsi tutti insieme, organizzatori, cuoche, volontari, e collaboratori della Festa del Fungo, nonchè il Presidente della Confesercenti provinciale di Pesaro, Stefano Fiorelli e il presidente della Confesercenti di Pesaro Adolfo Ciuccoli. Siccome, la Confesercenti della provincia di Pesaro, oltre a partecipare con contributi alla Festa del Fungo di San Sisto, contribuisce anche alla Festa del Brodetto Fanese, che quest'anno sarà anticipata dal 1° al 3 maggio, Stefano Fiorelli ha suggerito a Severi di fare una cena diversa, con il brodetto fanese in modo di fare una sorta di gemellaggio tra il mare e la collina.

Un amico di Fiorelli, Antonio Bedini di Pesaro, presidente dell'Associazione Italiana Cuochi Professionisti, è stato ben lieto di prestare la sua preziosa opera, coadiuvato da Adolfo Ciuccoli, per preparare 60 kg di pesce fresco in brodetto fanese !

Il brodetto fanese ha degli ingredienti ben precisi! Pesce fresco, di norma con pochi pesci che hanno la spina, cipolla, conserva, vino da sfumare !

Al termine, i cuochi e la delegazione, hanno invitato tutti i presenti a partecipare a Fano, i primi tre giorni del prossimo mese di maggio, alla Festa del Brodetto Fanese.