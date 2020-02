FOTO Oltre 10 mila persone al 18esimo carnevale di Santarcangelo con 14 carri e Chiabotto madrina

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:20 - 10 Febbraio 2020

La festa di carnevale nella piazza di Santarcangelo di Romagna domenica 9 febbraio.

Ci vogliono almeno 5 mesi per allestire tutto quello che è stato il carnevale domenicale di Santarcangelo di Romagna, un appuntamento che si ripete ormai da 18 anni richiamando migliaia di persone. Il 9 febbraio pare ce ne fossero ben 10 mila tra le piazze e le vie per ammirare i frutti del duro lavoro della sessantina di volontari di tutte le età che da settembre hanno passato le serate in un capannone al freddo per allestire i 14 carri che hanno sfilato lungo le vie della città. La tradizione, lanciata dalla parrocchia, è stata ereditata 3 anni fa dal Comitato del carnevale, che si occupa attraverso l'operato di 8 persone di coordinare le attività e l'organizzazione, in collaborazione con la pro loco.



I temi vengono scelti dai vari gruppi, perciò ogni argomento raffigurato con colla, cartapesta e infrastrutture è totalmente libero. Cinque di essi sono allestiti da gruppi che rappresentano i dintorni di Santarcangelo, ma il bello della manifestazione è che ospita anche carri da Novafeltria, Rimini, Grotta Rossa. «Ringraziamo le forze dell’ordine, tutti i volontari, l’amministrazione e tutti gli sponsor e alle aziende che hanno anticipato i soldi per i carnevale», dice il promotore Mirco Guidi, ormai senza voce.



Gli spettatori sono stati accolti da una bella domenica di primavera, anche se decisamente anticipata rispetto alla stagione in corso. Con una madrina d'eccezione, l'ex miss Italia Cristina Chiabotto che ha lanciato caramelle e dolcetti dalla macchina su cui ha viaggiato per le vie di Santarcangelo.



Con l'occasione sono anche stati estratti i numeri della lotteria di carnevale: il primo numero è un buono viaggio per due persone ed è stato vinto dal numero 11552, il secondo ha vinto una Tv con il 7022, il terzo un orologio con il 13755. A seguire una bicicletta (13258), un cesto con prodotti alimentari (7021), un paio di occhiali (13629), un quadro (9822), un prosciutto (10699), una sega elettrica (10627) e infine un kit di accessori (10174).