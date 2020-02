VIDEO Autotreno in fiamme sull'autostrada tra i caselli di Rimini, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 09:13 - 10 Febbraio 2020

Un mezzo pesante è andato completamente in fiamme sulla A14 al chilometro 124 in direzione nord, tra i caselli di Rimini sud e Rimini nord. Una alta colonna di fumo nero si è alzata verso le 8.45 di lunedì mattina da un piazzale di sosta dove il camionista aveva accostato il suo mezzo, nel quale trasportava polistirolo. La centrale operativa dei vigili del fuoco, presto avvisata, ha inviato un autopompaserbatoio con carico estinguente di circa 4000 litr) e un autobottepompa da 6000 litri, scortati da sette unità.



Sul posto anche una pattuglia della polizia autostradale e una vettura dell'ente autostrade, già presenti all'arrivo dei pompieri. Il traffico ha subito qualche rallentamento ma non vi sono stati feriti, nemmeno l'autista che presto accortosi dell'incendio partito dal retro del suo camion, lo ha fermato e si è allontanato per mettersi in sicurezza. Le squadre sono attualmente al lavoro per ripristinare la totale sicurezza sull' autostrada. Il mezzo è rimasto fermo in corsia d'emergenza.