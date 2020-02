Fiera "Santa Apollonia" a Bellaria, afflusso di migliaia di persone. Le foto di Alessia Bocchini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:03 - 10 Febbraio 2020

In un soleggiato weekend di inizio febbraio, la tradizionale fiera "Santa Apollonia" ha accolto migliaia persone all'interno dell'Isola dei Platani e nel centro cittadino. Tanti anche i turisti che hanno approfittato del bel tempo e della Fiera per scendere in riviera. La manifestazione era iniziata lo scorso sabato 8 febbraio, giorno della Santa Patrona, con l’apertura della tradizionale Fiera con eventi, mercato, gastronomia che si sono poi ripetuti domenica 10 febbraio. Il programma prevedeva l’esibizione degli allevi di hip hop e hells della scuola “Tilt danza e teatro”e la dimostrazione dei ragazzini che seguono i corsi di canto e strumento alla scuola comunale di musica “Glenn Gould”. Sia sabato che domenica in piazza Matteotti si è ballato con la musica e l’allegria di dj Bicio. Non sono mancati, lungo tutte le vie del centro, stand e specialità della migliore gastronomia romagnola e italiana, senza dimenticare, in piazza del Popolo, il tradizionale Luna Park, aperto fino a metà mese. Tra le novità un simulatore di Lamborghini corse che ha fatto il suo esordio proprio a Bellaria.