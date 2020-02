Calcio giovanile, in campo otto squadre nel weekend della Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 08:57 - 10 Febbraio 2020

Giovanili della Marignanese - Pulcini 2009.

Tante partite nel weekend per le giovanili della Marignanese, scese in campo con ben otto squadre dagli Esordienti 2008 fino ad arrivare alla Juniores.



Juniores protagonista sabato pomeriggio della sfortunata trasferta di Cervia dove i ragazzi di Girolomoni sono usciti sconfitti 2-0 nonostante una buona prestazione.



Pareggio casalingo invece per gli Allievi che hanno impattato 2-2 in un match dalle mille emozioni; i gialloblu di Bacchini sono passati in vantaggio con Laccetti, si sono fatti raggiungere e superare e sono stati poi bravi a riacciuffare il pari con il solito Gili.



Ko esterno per i Giovanissimi 2006 nella difficile trasferta con l’Accademia Rimini: 2-0 il risultato finale a favore dei biancorossi.



Gran successo interno invece per l’altra squadra Giovanissimi che ha superato 4-2 la Sanges trascinata da un super Napolitano autore di una tripletta; per i ragazzi di Romani/Tonelli a segno anche Lorenzi.



Nel weekend sono scese in campo anche le tre formazioni Esordienti, 2007 e due 2008, che hanno disputato le gare di campionato con la consueta formula fair play (3 tempi): i 2008 di Ortalli hanno giocato sia venerdì con un doppio match con l’Accademia Rimini sia sabato con la Vis Misano, trasferta a San Marino invece per i 2007 di Tamagnini.



Domenica mattina invece protagonisti i Pulcini 2009 di Calbi/Dradi con la Vis Misano, tanto divertimento e i gol di Sarti, Haidaraj, Lorenzi e Candiotti.