A Rimini ciclo di incontri dedicati ai nonni adottivi al Centro per le Famiglie

| 08:47 - 10 Febbraio 2020

L'associazione "I colori dell'adozione" organizza, in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Rimini, il secondo ciclo di incontri dedicati ai nonni adottivi e a tutti coloro che hanno un ruolo centrale nell'accudimento del bambino. Tre appuntamenti che daranno l'opportunità di confrontarsi tra loro, di porre quelle domande delicate che spesso non è facile esplicare e di sostenersi vicendevolmente.

Gli incontri sono riservati ai nonni adottivi o altri familiari, e potranno aderire sia coloro che hanno frequentato il ciclo dello scorso anno, sia nuovi iscritti.

La partecipazione al gruppo è gratuita (previa iscrizione) e verranno accolti un massimo di 18 partecipanti singoli o in coppia.

L'iscrizione è aperta dal 6 al 24 febbraio al numero 0541 793860, negli orari di apertura del Centro.

Gli incontri si terranno il 28 febbraio - 13 marzo - 27 marzo dalle ore 17.00 - 19.00 al Centro per le Famiglie - piazzetta dei Servi, 1 - Rimini