Nel cuore di Cerasolo nasce e resiste Vyrus, azienda di moto artigianali riminese che domina il mercato globale

Ascanio Rodrigo, fondatore della Vyrus, in compagnia dell'attore canadese Keanu Reeves, appassionato del prodotto italiano (foto di Luigi Candiotti).

Dal 1985 ad oggi hanno prodotto circa 200 moto totalmente artigianali, assemblate secondo i gusti, le esigenze e le regole di omologazione di decine di Paesi in tutto il mondo. Quest’anno la sfida forse più grande, la costruzione e la consegna della moto più costosa, del valore di oltre 100 euro, per un mercato che parla più italiano ma quasi soltanto giapponese, inglese o statunitense.



Ascanio Rodrigo ha attraverso tutto le fasi della crisi economica e delle successive riprese in questi 35 anni, guardando al settore sempre con l’occhio di quel bambino appassionato di moto fin da piccolo grazie al papà. «Quando è stata ora di scegliere l’università io ho preferito abbandonare gli studi e lanciarmi in questo settore. La nostra bottega è nata per sviluppare prototipi costruiti “one off”, per clienti esigenti e con caratteristiche particolari». Si è ritrovato catapultato nel mondo del custome made, del fatto su misura, che dal 2000 si è tramutata in produzione in piccole serie.



Oggi l’azienda, ben radicata a Cerasolo Ausa in provincia di Rimini, dà lavoro a 5 persone e non conosce crisi, pur navigando a vista, perché se è vero che in Italia di aziende come la Vyrus ce ne sono pochissime, come anche nel resto del mondo. «Siamo fondamentalmente in tre, ma i nostri competitors non riescono a sopravvivere, perché è un mondo estremamente complesso», all’interno del quale Rodrigo si pone come problem solver, il «direttore d’orchestra, perché mi occupo di forme estetiche, creazioni e innovazione».



L’aspetto incredibile di questa storia è il fatto di avere clienti in tutto il mondo disposti ad aspettare anche 2 anni e mezzo per poter avere il loro prodotto, una Vyrus senza scadenza, perché è talmente calibrata sui gusti e sulle richieste e fenomeno di innovazione che non potrebbe mai passare di moda. «All’atto pratico ci vogliono 5 giorni per assembleare uno dei nostri prodotti, ma i mesi servono per costruire a mano - e tutto in Italia, ndc - ogni singolo pezzo e per studiare tutte le normative degli Stati dove quel mezzo dovrà circolare prevalentemente».



Rodrigo ci spiega che «non ci sono ordini più particolari di altri, hanno tutte una loro storia. Ci sono le più semplici e meno costose, quelle invece molto costose e più particolari. La nostra magia sta nel fatto che le nostre moto sono ancora attuali, non scadono, attirano l’attenzione. Anche di personaggi famosi: uno su tutti l’attore canadese Keanu Reeves, su cui era scoppiato il caso mediatico quando «in giro per i colli romagnoli il nostro gruppo ha preso degli autovelox e all’atto di consegnare la patente è venuto fuori che una era quella di Reeves», ricorda divertito il titolare, «ma si tratta sempre di notizie indirette, noi non le comunichiamo mai in via ufficiale perché non vogliamo violare la privacy dei nostri clienti, anche se siamo onorati che molti personaggi importanti si siano rivolti a noi e continuino a farlo». Tra i clienti ci sono ovviamente anche diverse donne.



Ma anche se un'azienda si rivolge a un mercato estremamente settoriale, «anche noi abbiamo vissuto un po’ tutte le fasi della crisi economica, dai primi anni Duemila con l’estremo esubero e le tante moto fatte anche per il mercato italiano, forse le più belle che abbiamo mai realizzato. Ma noi che abbiamo sempre lavorato molto con l’estero nel 2007 abbiamo visto andare in crisi gli Stati Uniti, poi anche in Italia, che è da dieci anni che non ci dà più clienti, mettendoci in seria difficoltà». Fortuna che il mercato resiste in Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. «Siamo indietro di due anni con le consegne delle moto vendute, la crisi non sappiamo nemmeno cosa sia».



Francesca Valente