Calcio D, il Cattolica e Merlonghi (ancora su rigore) si ripetono: Chieti al tappeto 1-0

Sport

Cattolica

| 00:34 - 10 Febbraio 2020

Il Cattolica ha conquistato altri tre punti.



Altra vittoria interna del Cattolica SM firmata Merlonghi ai danni di un Chieti sempre più in crisi con un calcio di rigore. Tre punti che permettono di staccare il Chieti e la retrocessione diretta (-4), di superare Avezzano e Sangiustese, e agganciare il Real Giulianova.

Nel primo tempo abbastanza bloccato il Chieti fa qualcosina in più e crea le uniche palle gol: al 29’ punizione dal lato corto di Favo e palo pieno, sul rimbalzo il tiro di Palmisano è un assist per Sivilla e Piai salva d'istinto col piede. La ripresa vede il Cattolica cambiare ritmo e prendere il sopravvento sul piano della manovra. All’8′ Gasperoni sfodera il sinistro, sfera oltre la traversa. Al 14′ sugli sviluppi di un corner Ferraro di testa manda alto di poco. Ci prova Merlonghi col tiro di sinistro deviato in angolo da Bratelli. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina l’incornata di Battistini è fuori bersaglio. Al 21′ Fantauzzi lascia i suoi in dieci dopo un fallo a metà campo che gli costa il secondo giallo. Al 26′ Gasperoni entra in area e subisce la trattenuta di Brattelli. Rigore. Dagli unici metri Merlonghi trasforma. 1-0. Al 43′ l'ex Rimini Traini, nuovo entrato, di testa sfiora il pari.

Nel finale Okoli in contropiede si presenta a tu per tu con Licastro, ma sbaglia l’occasione.

IL TABELLINO

CATTOLICA (3-4-3): Guido Piai; Bajic, Ferraro, Guarino; Croci, Gaiola, Cannoni, Notariale; Gasperoni (38’ st Okoli), Battistini (20’ st Morga), Merlonghi (43’ st Abouzziane). A disp.: Aglietti, Stallone, Drudi, Pasquini, Ferrario, Nsingi. All.: Cascione.

CHIETI (4-4-2): Licastro; Fantauzzi, Meola, Ricci, Bratelli; Palmisano (18’ st Di Cillo), Favo, Bacigalupo (32’ st Traini), Energe; Franchi (25’ st Chiochia, 39’ st Sarritzu), Sivilla. A disp.: Bruno, Polletta, Di Renzo, Bulferi, Zawko. All.: Grandoni.

ARBITRO: Sicurello di Seregno.

RETE: 27′ st Merlonghi (rig.).

NOTE: ammoniti: Bratelli, Croci, Meola, Morga, Chiochia. Espulso: 21′ st Fantauzzi per doppia ammonizione. Spettatori: 500 circa. Angoli: 4-5.