Basket B, senza Rivali Albergatore Pro infila contro Ozzano l'11esima vittoria di fila: 77-68

| 23:47 - 09 Febbraio 2020

E' festa dopo l'11esima vittoria di fila.



Undicesima vittoria di fila. Super Albergatore Pro al Flaminio che senza Rivali (distorsione alla caviglia avuta contro Jesi) e con un Simoncelli reduce dall’influenza, vince contro una solida Ozzano che non ha mai alzato bandiera bianca, ma Rimini ha resistito alla rimonta degli ospiti e si è garantita i due punti con la determinazione nel finale. Un ringraziamento speciale ai nostri fantastici tifosi, oggi in 2400 nell'Arena, che hanno supportato gli Heroes per tutti i 40'. MVP Luca Bedetti con 19 punti (9/15 da due), 7 rimbalzi e 6 falli subiti.



Primo quarto molto fisico caratterizzato da un grande equilibrio senza concrete occasioni di fuga, i primi ad allungare sono gli ospiti con i liberi di Dordei (19-24 al 12’). Reazione immediata di Albergatore Pro: prima torna in vantaggio col gioco da tre punti di Pesaresi e le giocate dei fratelli Bedetti costringendo Grandi al timeout, poi si scatena con un super parziale di 10-0 (38-27 al 17’) che infiamma l'Arena. Ozzano esce meglio dagli spogliatoi e prova a ricucire il gap con la tripla di Favali (42-39 al 21’) ma RBR non cede mai la leadership e poi torna a debita distanza dagli ospiti. La partita sembra ormai indirizzata a favore dei biancorossi, ma gli emiliani provano una disperata rimonta dal -16 guidati da Crespi e Corcelli: il divario si restringe fino al -3 (66-63 al 35’), poi Albergatore Pro mette in campo il massimo della determinazione e voglia di vincere e con le giocate dell’MVP Luca Bedetti ed i liberi di Francesco Bedetti chiude la partita.



Albergatore Pro RBR tornerà in campo domenica 16 febbraio alle 18 al PalaGuerrieri per la super sfida contro Janus Basket Fabriano, un vero e proprio scontro diretto al vertice.



Albergatore Pro RBR-Sinermatic New Flying Balls Ozzano 77-68



RBR: Vandi NE, Pesaresi 13 (3/3, 1/6), Moffa 12 (3/4, 2/6), Ramilli NE, Rivali NE, Bedetti L. 19 (9/15, 0/2), Simoncelli (0/1, 0/6), Bedetti F. 11 (2/3, 1/2), Rinaldi 4 (2/5, 0/1), Broglia 16 (3/4, 2/2), Rossi NE, Ambrosin 2 (1/1). All. Bernardi.



OZZANO: Morara 4 (2/3, 0/1), Chiusolo (0/1 da tre), Mastrangelo NE, Corcelli 11 (1/3, 3/9), Iattoni 5 (0/6, 1/5), Folli (0/1 da tre), Favali 12 (4/7, 1/2), Dordei 6 (0/2, 1/1), Lolli NE, Galassi (0/2 da tre), Montanari 8 (0/3, 2/6), Crespi 22 (8/14, 2/5). All. Grandi.

PARZIALI: 17-19, 42-34, 60-50)