Calcio 1a Categoria: tris della Stella al Perticara (3-1)

Sport

Rimini

| 20:17 - 09 Febbraio 2020

Un undici della Stella.

Stella - Perticara 3-1



STELLA: Temeroli, Lazzaretti, Bonucci (63' Fabbri), Belicchi, Cicchetti (87' Bugli), Cenci, Zamagni (65' Crescentini) Garcia, Bellettini, Del Prete (60' Montanari), Greppi (68' Gamberini).

In panchina: Gentili, Angelini, Grasso, De Rosa.

Allenatore: Boldrini.

PERTICARA: Balducci; Bardi, Franceschetti, Averardi, Simoncini, Rinaldi; Magrini (70' Stoppa), Crociani; Girardi, Manenti (77' Casadei Parlanti), Rossi.

In panchina: Cesario, Valdifiori, Biordi, Cedrini, Sartini, Bartoletti.

All. Ostolani.



ARBITRO: Casali di Rimini

RETI: 32' Del Prete, 35' Averardi, 43' rig. Greppi, 49' Cicchetti.

NOTE: espulso al 75' Montanari (S), ammoniti Belicchi, Cenci, Zamagni, Bellettini, Gamberini, Averardi.



RIMINI. Stella subito in attacco con Garcia, Bellettini e Del Prete, ma Balducci si oppone alle conclusioni degli avversari. Al 32' Garcia sulla destra serve Bellettini, Balducci respinge, ma Del Prete infila sul tap-in. Tre minuti dopo il Perticara pareggia con un rasoterra di Averardi, servito da un cross di Magrini. Torna in vantaggio la Stella al 43' su rigore trasformato da Greppi. Alla ripresa delle ostilità è subito la Stella a portarsi ancora avanti, con una bella azione sulla sinistra iniziata da Bellettini e completata da Del Prete, che serve Cicchetti, il cui tiro al volo supera Balducci. Finale con la Stella in inferiorità numerica, ma il Perticara non trova il gol che avrebbe riaperto la partita.