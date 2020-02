Calcio Promozione: Bellaria Igea Marina corsaro a Sant'Ermete, Pasolini lancia il Torconca

Sport

Rimini

| 18:37 - 09 Febbraio 2020

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Bellaria Igea Marina.

Torconca - Due Emme 2-1



Sant'Ermete - Bellaria Igea Marina 0-2



Novafeltria - Russi 0-5



Pietracuta - Vis Misano 0-2

Hysa, Guenci (29'st Averhoff), Di Addario, Casoli, Franciosi, Musabelliu, Mani (29'st Harrach), Ferrani, Pasolini, Brighi (40'st De Lilla), Ortolani (20'st Renzoni).In panchina: Alessandrini, Crescentini, Zavatta, Fontana.All. Vergoni.Tatullo, Sartini, Batani (11'st Rossini), Montesi, Braccini, Santantonio (40'st Bartolini), Giacobbi, Carrozzo (16'st Giordani), Gregori, Ariyo (11'st Yabre), Balestra (23'st Canali).In panchina: Ceccaroni, Olivi, Allou, Cattedra.All. Rossi.: Gherardini di Faenza (Assistenti: Pili e Sabba di Rimini).4'pt Giacobbi, 18'pt Ortolani, 19'pt Pasolini.espulso Vergoni (all. Torconca), ammoniti Ferrani, Di Addario, Pasolini; Carrozzo, Braccini.: al 4' Giacobbi sfrutta una ripartenza per superare Hysa con un rasoterra. Reagisce il Torconca al 18': Pasolini serve Ortolani che al limite dell'area calcia sotto l'incrocio dei pali. Un minuto dopo doppio scambio tra Mani e Pasolini, l'attaccante di piatto trafigge Tatullo.Rossi, Fini, Castiglioni (28'st Genghini), Contadini (35'st Qatja), Tosi Brandi, Zavattini, Contarini (10'st Molari), Fuchi, Bua (28'st Marcaccio), Vukaj, Mancini (18'st Ciccarelli)In panchina: Montalbano, De Paoli, Bonifazi, Bellanti.All. Pazzini.Mignani, Galassi, Venturi (30'st Pasolini), Valentini (20'st Loi), Alvisi, Pruccoli, Bellavista (43'st Marchini), Facondini, Paganelli, Zanni, Chiussi (47'st Vivo).In panchina: Forastieri, Fusi, Foschi, Ceccarelli, Righini.All. Fusi.: Antonelli di Ravenna (Assistenti Bertozzi e De Paoli di Cesena).40'pt Bellavista, 20'st Zanni.: nel primo tempo predominio del Sant'Ermete, che però colleziona solo calci d'angolo. Al 40' è il solito Bellavista ad aprire le marcature. L'esterno salta Castiglioni e con uno splendido tiro a giro mancino infila sul secondo palo. Al 65' un retropassaggio errato mette in moto Zanni che salta Rossi in uscita e raddoppia.Romani, Gori P., Mahmutaj (11'st Crociani A., 28'st Taioli), Rinaldi, Bravaccini, Ceccaroni, Mezgour, Piva, Luzzi (41'st Crociani M.), Barducci (39'st Balducci), Hysa (31'st Gori M.).In panchina: Cappella, Giovagnoli, Bindi, Lunadei.All. Fabiani.Bartolini, Fantinelli, Piras, Gualandi, Caidi, Vasumini, Ferretti, Dumitru (35'st Rava), Salomone, Fabbi, Keita (33'st Bolognesi).In panchina: Casadio, Martini, Troncossi, Zoli, Rotondi, Bedeschi, Papa.All. Candeloro.Gagliardini di Macerata (Assistenti: Guido di Bologna e Bissioni di Cesena).33'pt rig., 21'st rig., 42'st e 46'st Salomone, 32'st Dumitru.espulsi Ceccaroni e Rinaldi, ammoniti Gualandi, Luzzi, Bravaccini.: Leardini, Cesarini (75’ Satalino), Mularoni (69’ Contadini), Tosi (85’ Fabbri D.), Masini, Tomassini A., Golinucci (59’ Tomassini F.R.), Fabbri Fr., Fratti, Bruma (73’ Tadzhybaeyv), Evaristi.A disp. Balducci, Fabbri Fe., Alessandrini, Bargelli. All. Fregnani.Sacchi, Borghini (75’ Politi), Tonini (60’ Imola), Mercuri, Lepri, Antonietti, Benedetti (55’ Sbardella), Muccioli, Stella (66’ Torreggiani), Serafini (81’ Laro), Urbinati.A disp. D’Orsi, Mussoni, Pari, Russo. All. Bucci.Arbitro: Piraccini di Cesena.: Gallo di Bologna (Assistenti: Catte e Frisoni di Rimini),Benedetti 6’, Serafini (rig.) 65’.espulsi Urbinati al 54’ per doppia ammonizione e Masini al 60’ per fallo su chiara occasione da rete. Ammoniti: Tosi, Tomassini F.R., Stella.: Russi (46 punti), Torconca (42), Vis Misano e Faenza (41); Pietracuta e San Pietro in Vincoli (40); Sparta Castel Bolognese (36), Reno (32), Sampierana (31), Cervia e Gatteo (30), Bellaria Igea Marina (26); Due Emme (23), Gambettola (22), Novafeltria (20), Bagnacavallo (18); S.Ermete (13), Fosso Ghia