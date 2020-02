Calcio D, la Sammaurese fa un bel Progresso: colpaccio firmato Diop

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:26 - 09 Febbraio 2020

La squadra della Sammaurese.

La Sammaurese sbanca il campo del Progresso per 0-1, una boccata d'ossigeno in chiave salvezza. Ora la squadra romagnola è quint'ultima com 24 punti. Un successo meritato perché i giallorossi hanno espresso un gioco migliore e mostrato nervi saldi nel finale con i padroni di casa hanno fatto di tutto per riacciuffare il pareggio.

I giallorossi iniziano nel migliore dei modi. E al 12' in acrobazia Dioo segna il gol partita. La Sammaurese Ifa registrare una leggera supremazia territoriale e va vicini due volte al raddoppio con Costantini e Afri.

Nella ripresa la gara è combattuta, la retroguardia romagnola è però arcigna da superare. I giocatori di Protti lottano su ogni pallone e sgonfiano le velleità offensive degli avversari.





Progresso - Sammaurese 0-1



PROGRESSO: Bruzzi, Cocchi, Chmangui, Lodi, Fiore, Cestaro, Rossi, Gulinatti, Bertetti, Salvatori, Esposito.

A disp: Tartaruga, Testoni, Cantelli, Marchetti, Menarini, Mezzetti, Zattini, Girotti, Matta

SAMMAURESE: Baldassarri, Merciari, Nicoli, Brighi, Santoni, Lombardi, Lombardi, Scarponi, Diop, Costantini, Afri Derbe.

A disp: Ramenghi, Mingucci, Deniku, Gjorretaj, Noschese, Solla, Cordella, Pieri, Grieco All.: Protti.

ARBITRO: Valentini de La Spezia (Assistenti: Franzoni di Lovere e Macchi di Gallarate).

RETE: 12' pt Diop