Volley B2 femminile, dopo l'addio di Rubini e Balducci l'Emanuel Rimini travolta a Perugia 3-0

Sconfitta per 3-0 per la capolista Emanuel Riviera Volley, capolista del girone G del campionato di volley femminile, a Perugia contro la Faroplast nella prima partita del girone di ritorno. Non è un caso che il ko contro la squadra che aveva in classifica la metà dei punti della formazione di Caliendo sia arrivato in concomitanza della uscita di due delle giocatrici più forti: l'opposto titolare Giulia Rubini accasatasi al Montale in serie A2 e la banda Sofia Balducci tornata al Ravenna, due assi in quanto insieme segnavano più del 50 per cento dei punti totali di squadra.



Eppure la gara non è iniziata bene per la formazione umbra che si trovano sotto nel punteggio sotto i colpi di Leonardi. Coach Farinelli è costretto ad esaurire i timeout a disposizione (9-15), ma sono proprio questi ultimi trenta secondi a creare la giusta reazione. Sul turno al servizio di Valocchia cominciano a scricchiolare le certezze delle riminesi, Perugia impatta (17-17) e sorpassa nel finale.

Si riprende con le ragazze del tecnico Caliendo che si rifanno minacciose (8-11), questa volta è sufficiente un solo timeout alle padrone di casa per riprendersi dal torpore ed accelerare.

Il secondo set si snoda lungo il filo del rasoio con le ospiti che cedono solo nel finale. Ultimo parziale dove la School Volley cerca di prendere il largo sin da subito (18-14), ma non mollano facilmente le romagnole (20-19) e spetta a Corselli piegare le ultime resistenze.







Il tabellino



Faroplast School Volley Perugia – Emanuel Riviera 3-0







FAROPLAST: Recine 18, Corselli 14, Valocchia 8, Ceccarelli 5, Mitu 4, Bartoccini, Pici (L1), Modugno, Ambrogi, N.E.: Patrignani, Gallina, Perri(L2), Rosati, Bernini. All.: Roberto Farinelli e Andrea Giovi.







EMANUEL: Ricci 12, Leonardi 8, Fiscaletti 8, Orsi 5, Ariano 3, Catalano 2, Jelenkovich (L2), Semprini 5, D’Emilio 4, Morolli (L1). N.E.: Ariano. All.: Aniello Caliendo e Daniel Balzani.



Arbitri: Paris e Pardo.



PARZIALI: 25-21, 25-23, 25-22.







NOTE: Faroplast: b.s. 7, v. 3, muri 9, errori 12. Emanuel: b.s. 17, v. 3, muri 5, errori 9.