Volley C femminile, la Banca di San Marino espugna Cervia 0-3. Quarto posto

Sport

Repubblica San Marino

| 14:11 - 09 Febbraio 2020

La Banca di San Marino inizia il suo girone di ritorno espugnando il campo del Cervia (0-3. parziali 22-25, 15-25, 21-25) e vendicando, in questo modo, la sconfitta subita all’andata. “Abbiamo giocato una bella partita, siamo state brave. – E’ il commento a caldo di coach Wilson Renzi. – Abbiamo lavorato molto bene a muro, in difesa e in contrattacco e in certi frangenti di gioco abbiamo avuto coraggio. In battuta siamo state perfette (12 ace) e tutta la squadra ha giocato a ottimi livelli, in particolare hanno fatto benissimo Parenti, Fiorucci e Piscaglia che ha palleggiato con personalità e ha pure prodotto 4 punti a muro. Ma davvero tutta la squadra si è espressa a livelli alti. Sono davvero contento della prestazione”. Unica nota stonata, la distorsione alla caviglia subita da Laura Zagrodna durante il riscaldamento che potrebbe tenerla lontana dal campo per qualche settimana.



BANCA DI SAN MARINO. Parenti 11, Magi 7, Ridolfi (L1), Fiorucci 12, Sara Pasolini 3, Stimac 6, Piscaglia 7, Simoncini 1. N. E.: Alice Pasolini (L2), Muraccini, Zagrodna, Mattei. All. Wilson Renzi.



CLASSIFICA. Gut Chemical Bellaria 33, Retina Cattolica 32, Massavolley 25, Acsi Ravenna 23, Claus Forlì 23, Banca di San Marino 23, Budrio 22, My Mech Cervia 21, Fse Progetti Savignano 16, Flamigni San Martino in Strada 13, Helyos Riccione 12, Avia Nuova Punta Marina 9, Teodora Ravenna 0.



PROSSIMO TURNO (15^ giornata). Sabato 15 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Avia Nuova Punta Marina.



