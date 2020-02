VIDEO A fuoco garage interrato in via dei Tigli a Cattolica: famiglia a rischio evacuazione

Cronaca

Cattolica

| 13:18 - 09 Febbraio 2020

Momenti di concitazione in via dei Tigli a Cattolica, intorno alle 10 di oggi (domenica 9 febbraio). Un incendio è infatti scoppiato in una garage, ma il pronto intervento di sette vigili del fuoco del Comando di Rimini, sul posto con autobotte e autopompa, ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'abitazione. Il garage, posto al piano interrato dello stabile a due piani, è stato liberato dai fumi attraverso l'uso di un elettroventilatore. In corso valutazioni sulle cause e messa in sicurezza del resto dell'abitazione, per evitare alla famiglia residente l'evacuazione.