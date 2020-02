Basket C Silver, Santarcangiolese battuta nel caldo finale dall'Atletico Borgo Panigale: 77-79

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:15 - 09 Febbraio 2020

Il coach della Santarcangiolese Evangelisti.







Quando Atletico Borgo Panigale scende sul parquet di Santarcangelo, ci si aspetta sempre una partita fatta di intensità ed agonismo ed anche questa volta a Santarcangelo la squadra di coach Evangelisti ha soffertto a voglia e l'entusiasmo degli ospiti che nonostante una classifica deficitaria hanno dimostrato di giocare un buon basket frutto del lavoro e della mano di coach Guidetti.

Parte però forte Atletico con Conidi e Veronesi, rispondono Nervegna e Fornaciari dall'arco, ma la difesa di casa appare troppo ballerina e qualche palla persa porta avanti gli ospiti 10 a 9 al quinto. Continua a tirare bene da tre Santarcangelo che rimonta e con il jumper da due di Fornaciari finisce il quarto avanti 23 a 19.



Secondo quarto con i gialloblù che provano a scappare. Dopo 15 minuti Santarcangelo è avanti solo di due punti (32-30) uindi gli animi dentro al campo si accendono per tanti contatti non sanzionati: Atletico con i liberi si rifà sotto, il quarto termina 42-42.



Ripresa che comincia con un sostanziale equilibrio con canestri da una parte e risposta immediata dall'altra, infatti al 25' il punteggio è 50-52, ma Zannoni sempre da sotto fa la voce grossa e si chiude il terzo quarto 58-58.

Ultimo quarto che comincia con gli ospiti che vanno avanti, nonostante la buona vena realizzativa di Fusco e compagni, però gli ospiti al 35' conducono 64-68; sugli scudi Veronesi e Campanella che trascinano con rimbalzi ed appoggi da sotto. La tensione si alza ed i ritmi sono forsennati. Santarcangelo a 2' dalla fine è avanti, ma alcune forzature in attacco ed i liberi causati dal bonus portano gli ospiti a stare sempre punto a punto nonostante l'uscita per 5 falli di entrambi i fratelli Veronesi nell'ultimo scampolo di gara. A 40” dalla fine Santarcangelo è avanti ma attacca senza lucidità e lascia spazio al sorpasso ospite; a 16” secondi Santarcangelo attacca cercando di andare in penetrazione con Fusco che si getta contro l'avversario in cerca del fallo che gli arbitri non gli concedono, sul batti e ribatti la palla finisce a Zannoni prossimo alla linea di fondo che non controlla visti i molteplici contatti; rimessa per gli ospiti che subiscono subito fallo ed in lunetta chiudono il match con un libero su due a nulla vale il tiro di Dini dalla sua metà campo.

Prossimo impegno per i gialloblù domenica 16 febbraio in trasferta contro la forte Persiceto che precede la Santarcangiolese in classifica ai margini della zona playoff.





Il tabellino

Santarcangiolese Atletico Borgo Panigale 77-79

Santarcangiolese: Nervegna 16, Zannoni 16, Adesoun 2, Fornaciari 12 , Raffaelli 12, Dimonte , Sirri 2, Dini, Fusco 17, Malatesta ne. Adduocchio ne. Grassi ne. All. Evangelisti

Atletico Borgo Panigale: Conidi 23, Frascaroli ne, Serra 9, Veronesi Gre 10, Paolucci, Veronesi Gia 4, Campanella 23, Tognazzi S 4, Trebbi, Artese 6, Vipoosan ne, Tognazzi M ne All. Guidetti



Arbitri: Femminella, Delrio.



Parziali: 23-19, 42-42, 58-58