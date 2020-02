Rimini, maxi controlli della Polizia: in una settimana due arresti e quindici denunce

Cronaca

Rimini

| 12:42 - 09 Febbraio 2020

Controlli della Polizia nella settimana dal 3 all'8 febbraio.

Proseguono i controlli disposti dal Questore di Rimini, Francesco De Cicco, per contrastare fenomeni di degrado urbano, spaccio e reati contro la persona e il patrimonio. L'attività, coordinata dal Commissario Capo Marta Poeti, ha portato in una settimana al sequestro di 53 grammi di marijuana, all'identificazione di 486 persone, al controllo di 135 veicoli, venti tra negozi e residence; inoltre di 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari. In collaborazione con l'unità cinofila della Polizia Locale, sono stati eseguiti controlli anche presso le colonie abbandonate. Nel complesso sono state arrestate due ragazze nomadi per un furto al supermercato Conad di via della Fiera e denunciate 15 persone. Il personale delle volanti, unitamente al cane Barack, in forza al Reparto cinofili di Bologna, ha eseguito anche un’accurata attività di prevenzione e contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti presso alcuni istituti scolastici del centro cittadino, oltre che nei parchi XXV Aprile, Maria Callas, Giovanni Paolo II e Fabbri, luoghi di ritrovo dei giovani.